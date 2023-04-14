ЦАЭРК: Стоимость ненефтяного экспорта в I квартале впервые приблизилась к 1 млрд долларов

В первом квартале года в Азербайджане осуществлен ненефтяной экспорт на сумму около 1 млрд долларов США..

В первом квартале года в Азербайджане осуществлен ненефтяной экспорт на сумму около 1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), об этом сообщил руководитель Центра поддержки экспорта "Единое окно" Ниджат Гаджизаде.

По его словам, в январе-марте этого года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана выросла на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 912,2 млн долларов США: "В отличие от прошлых лет, основной движущей силой ненефтяного экспорта была электроэнергия. За первые 3 месяца 2023 года выработка электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 551,7 млн кВт/ч или 7,7%, до 7 756,2 млн кВт/ч. В первом квартале 16,6% производства электроэнергии было направлено на экспорт. За год стоимость экспорта электроэнергии увеличилась в 6,1 раза или на 234,7 млн долларов, и составила 281,1 млн долларов США. В структуре ненефтяного экспорта 2022 года доходы от торговли электроэнергией, занимающей 6-ю позицию, составили 121,6 млн долларов США. В конечном итоге, экспорт электроэнергии в 2023 году в 2,3 раза превышает окончательную стоимость экспорта в 2022 году. Только в марте производство электроэнергии выросло на 11,7%, а экспорт - в 22 раза".

По словам Гаджизаде, значительный рост экспорта электроэнергии связан с быстрым ростом экспорта в Турцию: "В январе-феврале 2023 года ненефтяной экспорт Азербайджана в Турцию вырос на 78,7% и составил 273,9 млн долларов США. Только в феврале стоимость экспорта в братскую страну выросла вдвое и достигла 167,2 млн долларов США. Основная причина значительного увеличения экспортной стоимости связана с электроэнергией".