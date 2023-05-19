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ЦАЭРК: Около 200 стартапов захотели участвовать в нашей школе StartUp

ЦАЭРК: Около 200 стартапов захотели участвовать в нашей школе StartUp До сих пор около 200 стартапов из 10 стран подали обращения для участия в азербайджанской школе StartUp.
Бизнес
19 мая 2023 г. 17:45
ЦАЭРК: Около 200 стартапов захотели участвовать в нашей школе StartUp

До сих пор около 200 стартапов из 10 стран подали обращения для участия в азербайджанской школе StartUp.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы сказал на выпускном мероприятии проекта StartUp School, реализуемого порталом Enterprise Azerbaijan.

"Работа над проектом длилась почти год. Мы пригласили в стартап-школу в качестве тренеров авторитетных профессоров из США, Израиля, Турции, Польши и Азербайджана. Под их наставничеством проводились активные тренинги по около 30 стартапам по разным направлениям. Тренинги проводились онлайн и офлайн. Мы поддерживаем азербайджанские стартапы в выходе на мировой уровень и привлечении инвестиций с мировых финансовых рынков", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İİTKM: "200-ə qədər startap "StartUp" məktəbimizdə iştirak etmək istəyib"

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