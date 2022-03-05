ЦАЭРК и Британский совет начали сотрудничество

В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) состоялась очередная встреча со стартаперами, готовящимися к конкурсу Big Idea Challange 2022 проекта "Творческая искра".

В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) состоялась очередная встреча со стартаперами, готовящимися к конкурсу Big Idea Challange 2022 проекта "Творческая искра".

Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

Конкурс проводится по инициативе Британского совета в рамках сотрудничества ЦАЭРК и Ньюкаслского университета Великобритании.

Менеджер проекта по стране Эльнур Алиев рассказал о проекте и его целях. Затем руководитель портала EnterpriseAzerbaijan Матанат Мусаева рассказала стартаперам о деятельности портала и других победивших проектах.

В поддержку стартаперов выступили студент Азербайджанского архитектурно-строительного университета Эльнур Мамедов, победивший в прошлом году в конкурсе с проектом Stork, и студентка Бакинского государственного университета Камала Мамедова, победившая в конкурсе “Новое поколение 2.0” с проектом Greenbomb.

В заключение более 50 студентов Бакинского инженерного университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского архитектурно-строительного университета, БГУ и присоединившегося онлайн Гянджинского аграрного университета, а также волонтеры ЦАЭРК адресовали вопросы о проекте.