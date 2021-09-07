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ЦАЭРК: Доход от экспорта фруктов и овощей достиг 365 млн долларов

ЦАЭРК: Доход от экспорта фруктов и овощей достиг 365 млн долларов В январе-августе этого года объемы экспорта Азербайджана составили 13 млрд долларов США, а стоимость ненефтяного экспорта - 1,6 млрд долларов.
Бизнес
7 сентября 2021 г. 11:57
ЦАЭРК: Доход от экспорта фруктов и овощей достиг 365 млн долларов

В январе-августе этого года объемы экспорта Азербайджана составили 13 млрд долларов США, а стоимость ненефтяного экспорта - 1,6 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Экспорт в ненефтяном секторе по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 429 млн долларов или на 37,1%. За 8 месяцев 2021 года основная доля в ненефтяном экспорте принадлежит экспорту овощей и фруктов (364,7 млн долларов США).

Рост экспорта по ненефтяному сектору в августе достигнув 95,3%, составил 230,4 млн долларов. За август 2021 года экспорт продовольствия увеличился на 53,1%, составив 38,3 млн долларов, непродовольственной продукции – на 106,6% - до 192,1 млн долларов.

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Версия на английском языке CAERC: Fruit & vegetable export revenue reaches $365M
Версия на азербайджанском языке İİTKM: 8 ayda meyvə-tərəvəz ixracı 365 milyon dollar gəlir gətirib

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