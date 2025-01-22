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ЦАЭРК: Азербайджанским производителям упростили выход на зарубежные рынки

ЦАЭРК: Азербайджанским производителям упростили выход на зарубежные рынки В прошлом году завершилась интеграция портала Azexport, управляемого Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), с ведущими онлайн-торговыми платформами Турции, России и Узбекистана – Trendyol, Ozon и Uzum.
Бизнес
22 января 2025 г. 13:47
ЦАЭРК: Азербайджанским производителям упростили выход на зарубежные рынки

В прошлом году завершилась интеграция портала Azexport, управляемого Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), с ведущими онлайн-торговыми платформами Турции, России и Узбекистана – Trendyol, Ozon и Uzum.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы.

По его словам, в 2024 году портал "Azexport" выдал экспортерам 61 сертификат свободной продажи (Certificate of Free Sale). Эти сертификаты предоставили экспортерам возможность свободно реализовывать свою продукцию на международных рынках, значительно упростив выход на новые рынки.

В. Гасымлы отметил, что портал Azexport стал ключевым инструментом, позволяющим азербайджанским производителям напрямую взаимодействовать с зарубежными клиентами. Это сыграло значимую роль в росте ненефтяного экспорта страны в 2024 году.

Он также подчеркнул, что расширение возможностей портала, упрощение экспортных операций и помощь в освоении новых рынков оказали положительное влияние на развитие экономики Азербайджана в целом.

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Версия на азербайджанском языке İİTKM: Azərbaycan ixracatçıları məhsullarının xarici bazarlarda sərbəst satışına başlayıblar

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