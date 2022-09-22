ЦАЭРК: Азербайджан занял 3-е место по экономическому росту среди тюркских государств

В первом полугодии этого года Азербайджан занял 3-е место среди тюркских государств по экономическому росту.

В первом полугодии этого года Азербайджан занял 3-е место среди тюркских государств по экономическому росту.

Об этом сообщает" Report " со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно отчету, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) за отчетный период составили 7,6% в Турции, 6,3% в Кыргызстане, 6,2% в Азербайджане, 5,4% в Узбекистане и 3,4% в Казахстане. За 6 месяцев тюркские государства произвели ВВП на сумму 1 138,5 млрд долларов США.

Кроме того, в сообщении говорится, что стоимость полугодового торгового оборота тюркских государств составила 536,1 млрд долларов США. Наибольшее сальдо во внешней торговле у Казахстана (20 788,8 млн долларов США) и Азербайджана (13 171,6 млн долларов США).