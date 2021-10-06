ЦАЭРК: Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 41%

В январе-сентябре этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 14,6 млрд долларов США, а ненефтяного - 1,8 млрд долларов.

В январе-сентябре этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 14,6 млрд долларов США, а ненефтяного - 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в ненефтяной сектор увеличился на 40,9%. Основная доля экспорта пришлась на овощи и фрукты - 398,9 млн долларов.

Экспорт по состоянию на сентябрь составил 1,7 млрд долларов. Экспорт по ненефтяному сектору вырос на 75,2% и составил 224,7 млн долларов. За сентябрь 2021 года экспорт продовольственных товаров увеличился на 34,5% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 46,2 млн долларов, а непродовольственных товаров - на 90% и составил 178,5 млн долларов.