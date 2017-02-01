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    Cadillac откроет дилерский центр в Баку

    Автоконцерн расширяет дилерскую сеть

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Российское представительство General Motors - Cadillac Russia намерено расширить свое присутствие в странах СНГ. 

    Как сообщает Report, об этом аналитическому агентству "Автостат" рассказал глава Cadillac Russia Лука Патриньяни.

    По словам Л.Патриньяни, расширение дилерской сети Cadillac должно стать ключом к успеху американской премиальной марки на российском рынке. 

    Отметим, что в 2016 году представительство Cadillac Russia открыло 11 новых дилерских центров Cadillac, из них 2 центра – в Беларуси и Казахстане. В 2017 году компания собирается увеличить число дилерских центров до 19, в том числе обозначить свое присутствие в новых регионах.

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