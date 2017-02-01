Cadillac откроет дилерский центр в Баку

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Российское представительство General Motors - Cadillac Russia намерено расширить свое присутствие в странах СНГ.

Как сообщает Report, об этом аналитическому агентству "Автостат" рассказал глава Cadillac Russia Лука Патриньяни.

По словам Л.Патриньяни, расширение дилерской сети Cadillac должно стать ключом к успеху американской премиальной марки на российском рынке.

Отметим, что в 2016 году представительство Cadillac Russia открыло 11 новых дилерских центров Cadillac, из них 2 центра – в Беларуси и Казахстане. В 2017 году компания собирается увеличить число дилерских центров до 19, в том числе обозначить свое присутствие в новых регионах.