Cadillac обновил свой корпоративный логотип

Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип, который будет использоваться на всех электромобилях компании.
Как передает Report, об этом сообщает The Drive.
Так, компания сделала логотип с черно-белым гербом: первым автомобилем, на котором появится обновленный шильдик, станет полностью электрический Cadillac Lyriq.
На телеканале Fox News представитель Cadillac подтвердил, что существующая цветная версия эмблемы будет по-прежнему использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
При этом к 2030 году американский производитель планирует отказаться от ДВС и выпускать только электрические автомобили.