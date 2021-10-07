Cadillac обновил свой корпоративный логотип

Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип, который будет использоваться на всех электромобилях компании.

Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип, который будет использоваться на всех электромобилях компании.

Как передает Report, об этом сообщает The Drive.

Так, компания сделала логотип с черно-белым гербом: первым автомобилем, на котором появится обновленный шильдик, станет полностью электрический Cadillac Lyriq.

На телеканале Fox News представитель Cadillac подтвердил, что существующая цветная версия эмблемы будет по-прежнему использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

При этом к 2030 году американский производитель планирует отказаться от ДВС и выпускать только электрические автомобили.