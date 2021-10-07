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Cadillac обновил свой корпоративный логотип

Cadillac обновил свой корпоративный логотип Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип, который будет использоваться на всех электромобилях компании.
Бизнес
7 октября 2021 г. 16:23
Cadillac обновил свой корпоративный логотип

Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип, который будет использоваться на всех электромобилях компании.

Как передает Report, об этом сообщает The Drive.

Так, компания сделала логотип с черно-белым гербом: первым автомобилем, на котором появится обновленный шильдик, станет полностью электрический Cadillac Lyriq.

На телеканале Fox News представитель Cadillac подтвердил, что существующая цветная версия эмблемы будет по-прежнему использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

При этом к 2030 году американский производитель планирует отказаться от ДВС и выпускать только электрические автомобили.

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