Бывший высокопоставленный сотрудник министерства оборонной промышленности основал компанию

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане основано ООО "Международная логистическая и торговая компания KXLA GLOBAL". Как сообщает Report, законным представителем зарегистрированной 2 октября в министерстве налогов Азербайджана компании является Аскеров Камал Аскер оглу.

Компания с уставным капиталом в 1000 манатов расположена по юридическому адресу: Насиминский район, ул. Сулеймана Рагимова, 195.

Отметим, что законный представитель ООО "Международная логистическая и торговая компания KXLA GLOBAL" К.Аскеров работал в Институте физики НАНА, а также занимал должность директора завода "Алов" министерства оборонной промышленности. В январе этого года он освобожден от занимаемой должности.