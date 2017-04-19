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    Бывший Омбудсмен Молдовы примет участие в Бакинском шопинг-фестивале

    В интервью сайту bakushopfest.com Аурелия Григориу пожелала фестивалю успехов

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Частая гостья Азербайджана, бывший Омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу намерена принять участие в Бакинском шопинг-фестивале.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт фестиваля, в интервью сайту bakushopfest.com А.Григориу пожелала фестивалю успехов, и отметила, что это мероприятие служит хорошей возможностью для привлечения инвестиций в Азербайджан. 

    Кроме того, бывший Омбудсмен заявила, что система Tax Free создает возможность для привлечения в страну туристов и компаний, занимающихся организацией шопинг-туров.

    По словам А.Григориу, 23-26 апреля она будет в Баку и обязательно примет участие на фестивале.

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