Бывший Омбудсмен Молдовы примет участие в Бакинском шопинг-фестивале

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Частая гостья Азербайджана, бывший Омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу намерена принять участие в Бакинском шопинг-фестивале.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт фестиваля, в интервью сайту bakushopfest.com А.Григориу пожелала фестивалю успехов, и отметила, что это мероприятие служит хорошей возможностью для привлечения инвестиций в Азербайджан.

Кроме того, бывший Омбудсмен заявила, что система Tax Free создает возможность для привлечения в страну туристов и компаний, занимающихся организацией шопинг-туров.

По словам А.Григориу, 23-26 апреля она будет в Баку и обязательно примет участие на фестивале.