Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ

Директор ООО "Synergy Group" Рауф Ахундов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, руководство холдингом поручено Эльнуру Искендерову.
"Synergy Group" был создан в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов в ненефтяном секторе Азербайджана. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов.
Коммерческая структура связана с именем экс-министра налогов Фазиля Мамедова. Э.Искендеров является сыном бывшего главы Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддина Искендерова, близкого к Фазилю Мамедову.