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Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ

Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ Директор ООО "Synergy Group" Рауф Ахундов освобожден от занимаемой должности.
Бизнес
5 декабря 2020 г. 17:35
Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ

Директор ООО "Synergy Group" Рауф Ахундов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство холдингом поручено Эльнуру Искендерову.

"Synergy Group" был создан в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов в ненефтяном секторе Азербайджана. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов.

Коммерческая структура связана с именем экс-министра налогов Фазиля Мамедова. Э.Искендеров является сыном бывшего главы Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддина Искендерова, близкого к Фазилю Мамедову.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş nazir sabiq icra başçısının oğluna öz holdinqində vəzifə verib

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