Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ

Директор ООО "Synergy Group" Рауф Ахундов освобожден от занимаемой должности.

Директор ООО "Synergy Group" Рауф Ахундов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство холдингом поручено Эльнуру Искендерову.

"Synergy Group" был создан в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов в ненефтяном секторе Азербайджана. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов.

Коммерческая структура связана с именем экс-министра налогов Фазиля Мамедова. Э.Искендеров является сыном бывшего главы Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддина Искендерова, близкого к Фазилю Мамедову.