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Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в Германии

Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в Германии Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает курьером в Лейпциге
Бизнес
23 августа 2021 г. 13:02
Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в Германии

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает курьером в Лейпциге.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", бывший афганский министр является сотрудником службы доставки Lieferando и развозит на велосипеде пиццу.

Как пишет издание Leipziger Volkszeitung, с 2018 года Садаат входил в состав кабинета министров при экс-президенте Ашрафе Гани. Он отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения.

В 2020 году правительство Гани вынудило его уйти в отставку после отказа передавать финансирование возглавлявшего им ведомства в пользу госстратегии для борьбы с талибами. В результате экс-министр перебрался в Германию.

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Версия на английском языке ФотоFormer Afghan minister starts work as delivery man in Germany

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