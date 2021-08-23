Бывший афганский министр стал доставщиком пиццы в Германии

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает курьером в Лейпциге

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат работает курьером в Лейпциге.



Как передает Report со ссылкой на "Известия", бывший афганский министр является сотрудником службы доставки Lieferando и развозит на велосипеде пиццу.

Как пишет издание Leipziger Volkszeitung, с 2018 года Садаат входил в состав кабинета министров при экс-президенте Ашрафе Гани. Он отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского населения.

В 2020 году правительство Гани вынудило его уйти в отставку после отказа передавать финансирование возглавлявшего им ведомства в пользу госстратегии для борьбы с талибами. В результате экс-министр перебрался в Германию.

