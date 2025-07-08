СМИ: ByteDance не собирается продавать TikTok американским компаниям

Китайская технологическая компания ByteDance не планирует продавать контрольный пакет акций TikTok группе американских компаний во главе с корпорацией Oracle.

Китайская технологическая компания ByteDance не планирует продавать контрольный пакет акций TikTok группе американских компаний во главе с корпорацией Oracle.

Как передает Report , об этом сообщило издание "Кэчуанбань жибао".

В ответ на вопрос, согласилась ли материнская компания продать американский бизнес TikTok группе компаний из США во главе с Oracle и сохранить при этом миноритарный пакет акций, ByteDance заявила изданию: "Эта информация не соответствует действительности". "В апреле ходили похожие слухи, и ByteDance официально выступила с опровержением", - отметили в китайской компании.

Ранее портал The Information сообщил, что соглашение о продаже TikTok группе инвесторов, в которую входит Oracle, находится близко к реализации.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у компании ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели".