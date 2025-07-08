О нас

СМИ: ByteDance не собирается продавать TikTok американским компаниям

СМИ: ByteDance не собирается продавать TikTok американским компаниям Китайская технологическая компания ByteDance не планирует продавать контрольный пакет акций TikTok группе американских компаний во главе с корпорацией Oracle.
Бизнес
8 июля 2025 г. 05:50
СМИ: ByteDance не собирается продавать TikTok американским компаниям

Китайская технологическая компания ByteDance не планирует продавать контрольный пакет акций TikTok группе американских компаний во главе с корпорацией Oracle.

Как передает Report, об этом сообщило издание "Кэчуанбань жибао".

В ответ на вопрос, согласилась ли материнская компания продать американский бизнес TikTok группе компаний из США во главе с Oracle и сохранить при этом миноритарный пакет акций, ByteDance заявила изданию: "Эта информация не соответствует действительности". "В апреле ходили похожие слухи, и ByteDance официально выступила с опровержением", - отметили в китайской компании.

Ранее портал The Information сообщил, что соглашение о продаже TikTok группе инвесторов, в которую входит Oracle, находится близко к реализации.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у компании ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi