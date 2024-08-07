БВШН начинает экспорт программ высшего образования в Узбекистан на платной основе

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) начала реализацию программ двойных дипломов с вузами из Узбекистана - Ташкентским химико-технологическим институтом и Бухарским инженерно-технологическим институтом.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече вице-президента SOCAR Зибы Мустафаевой с ректором Бухарского инженерно-технологического института Садокат Сиддиковой.

Отмечено, что подобное сотрудничество осуществляется впервые в системе высшего образования Азербайджана, оно будет способствовать экспорту программ высшего образования страны на платной основе.

В этой связи было выражено удовлетворение подписанием договора между БВШН и Бухарским инженерно-технологическим институтом о платной программе двойного диплома на ступени магистратуры по специальности Химическая инженерия.

Согласно этому документу, студенты, которые будут учиться в первый год в Бухарском инженерно-технологическом институте, отучившись в БВШН во второй год, получат возможность защитить диплом в БВШН, и в итоге получить дипломы обоих вузов.