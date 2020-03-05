AZEBI будет реализовывать совместные проекты с Бизнес-советом ЕС-Грузия

Объединение азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) и Бизнес-совет ЕС-Грузия будут сотрудничать в Тбилиси.
Как сообщает грузинское бюро Report, меморандум о сотрудничестве между двумя структурами был подписан в рамках азербайджано-грузинского бизнес-форума.
Документ подписали исполнительный директор AZEBI Нариман Гурбанов и генеральный секретарь бизнес-совета ЕС-Грузия Звиад Чумбуридзе.
Согласно документу, будет оказана поддержка развитию азербайджано-грузинского экономического сотрудничества, организованы совместные проекты, мероприятия, встречи и семинары с участием двух бизнес-ассоциаций.