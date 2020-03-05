 Наверх

AZEBI будет реализовывать совместные проекты с Бизнес-советом ЕС-Грузия

Будут реализованы совместные проекты с Бизнес-советом ЕС-Грузия

© Report

Объединение азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) и Бизнес-совет ЕС-Грузия будут сотрудничать в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, меморандум о сотрудничестве между двумя структурами был подписан в рамках азербайджано-грузинского бизнес-форума.

Документ подписали исполнительный директор AZEBI Нариман Гурбанов и генеральный секретарь бизнес-совета ЕС-Грузия Звиад Чумбуридзе.

Согласно документу, будет оказана поддержка развитию азербайджано-грузинского экономического сотрудничества, организованы совместные проекты, мероприятия, встречи и семинары с участием двух бизнес-ассоциаций.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!