Азербайджан и Пакистан расширят связи между деловыми кругами

Совместные инициативы для расширения связей между деловыми кругами Азербайджана и Пакистана будут поддерживаться.

Совместные инициативы для расширения связей между деловыми кругами Азербайджана и Пакистана будут поддерживаться.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Сообщается, что посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе посетил Госагентство, где встретился с председателем правления Орханом Мамедовым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сближении бизнес-кругов Азербайджана и Пакистана в рамках совместных бизнес-миссий предпринимателей и выставок.