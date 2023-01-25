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Азербайджан и Пакистан расширят связи между деловыми кругами

Азербайджан и Пакистан расширят связи между деловыми кругами Совместные инициативы для расширения связей между деловыми кругами Азербайджана и Пакистана будут поддерживаться.
Бизнес
25 января 2023 г. 16:12
Азербайджан и Пакистан расширят связи между деловыми кругами

Совместные инициативы для расширения связей между деловыми кругами Азербайджана и Пакистана будут поддерживаться.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Сообщается, что посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе посетил Госагентство, где встретился с председателем правления Орханом Мамедовым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сближении бизнес-кругов Азербайджана и Пакистана в рамках совместных бизнес-миссий предпринимателей и выставок.

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Версия на английском языке Joint initiatives of business circles of Azerbaijan, Pakistan to be supported
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistanın biznes dairələrinin birgə təşəbbüsləri dəstəklənəcək

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