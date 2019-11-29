В 2020 году будет запущено прямое авиасообщение между Азербайджаном и Пакистаном

В следующем году будет запущено прямое авиасообщение между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде заявил на встрече с президентом коммерческой палаты провинции Сархад Максудом Анваром Перваизом (Maqsood Anwar Pervaiz).

По его словам, открытие прямых авиарейсов способствует укреплению связей между предпринимателями двух стран.

Посол также отметил возможность упрощения в дальнейшем визового режима для пакистанских бизнесменов.