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Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана

Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана "Очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов является нашей главной целью для возвращения нашего населения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана".
Бизнес
6 октября 2021 г. 12:23
Будет утверждена 5-летняя стратегия социально-экономического развития Азербайджана

"Очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов является нашей главной целью для возвращения нашего населения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии в Баку, посвященном вопросам финансирования устойчивого развития и "зеленого" восстановления в постпандемийный период.

По его словам, в настоящее время с этой целью ведется сотрудничество с международными организациями, в частности со структурами ООН: "В качестве следующих шагов предусмотрено создание зон "зеленой энергии" на освобожденных территориях в соответствии с современной инфраструктурой, включая концепции "Умного города" и "Умного села". Этот вопрос отражен в проекте Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

Роль нашего сотрудничества в достижении устойчивого развития велика. Для выполнения обязательств, вытекающих из повестки на 2030 год, в том числе для дальнейшего повышения социально-экономического и экологического потенциала страны, в области борьбы с изменениями климата важно привлечение международными инвесторами донорских организаций, расширение партнерских связей между международными организациями и отдельными странами, вовлечение частных и государственных компаний в процесс, повышение партнерства частного и государственного секторов на самый высокий уровень, это подтверждает и передовой зарубежный опыт. Этот момент отражен в повестке, принятой на 3-й Международной конференции по финансированию развития. В ближайшее время мы намерены представить главе государства новое усовершенствованное законодательство. Процесс согласования этого документа в правительстве близится к завершению".

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Версия на английском языке Azerbaijan's 5-year socio-economic dev't strategy to be approved
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 5 illik sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası təsdiq ediləcək

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