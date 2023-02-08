Будет упрощена сертификация, необходимая при экспорте продуктов питания из Азербайджана в США

Будут упрощены FDA и другие процедуры сертификации, необходимые при экспорте продуктов питания из Азербайджана в Соединенные Штаты.

Будут упрощены FDA и другие процедуры сертификации, необходимые при экспорте продуктов питания из Азербайджана в Соединенные Штаты.

Report сообщает, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи Айхана Гадашова, руководителя портала Azexport.az, являющегося оператором Центра анализа и коммуникации экономических реформ (ЦАЭР), и представителей проекта развития частного сектора Агентства США по международному развитию (USAID).

На встрече обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования механизма поддержки местных компаний.

Портал Azexport.az в настоящее время реализует пилотный проект с местными компаниями по экспорту консервов, кондитерских изделий, фруктовых соков и другой продукции под брендом “Made in Azerbaijan” в штаты США - Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.