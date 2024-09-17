В рамках проходящего в Баку Азербайджано-иракского бизнес-форума создан Азербайджано-иракский деловой совет.
Как сообщает Report, в связи с этим между двумя странами подписано соответствующее соглашение.
Документ подписали председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов и президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразак Аль-Зухейри.
Планируется создание Азербайджано-иракского делового совета.
Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.
По его словам, Совет будет способствовать укреплению сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ) двух стран.
Министр отметил, что для укрепления двусторонних экономических, в частности торговых и инвестиционных связей важно усилить взаимодействие между МСБ.
Он добавил, что растущие транспортно-транзитные возможности нашей страны, проекты регионального и мирового значения, потенциал сотрудничества, представленный Средним коридором, Бакинским международным морским торговым портом, железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс, открывают дополнительные возможности для взаимовыгодного партнерства.