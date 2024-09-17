Создан Азербайджано-иракский деловой совет

В рамках проходящего в Баку Азербайджано-иракского бизнес-форума создан Азербайджано-иракский деловой совет.

В рамках проходящего в Баку Азербайджано-иракского бизнес-форума создан Азербайджано-иракский деловой совет.

Как сообщает Report, в связи с этим между двумя странами подписано соответствующее соглашение.

Документ подписали председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов и президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразак Аль-Зухейри.

15:38

Планируется создание Азербайджано-иракского делового совета.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Совет будет способствовать укреплению сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ) двух стран.

Министр отметил, что для укрепления двусторонних экономических, в частности торговых и инвестиционных связей важно усилить взаимодействие между МСБ.

Он добавил, что растущие транспортно-транзитные возможности нашей страны, проекты регионального и мирового значения, потенциал сотрудничества, представленный Средним коридором, Бакинским международным морским торговым портом, железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс, открывают дополнительные возможности для взаимовыгодного партнерства.