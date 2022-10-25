Будет сформирован новый состав Общественного совета при KOBİA

В связи с формированием нового состава Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики объявлен прием кандидатов в члены.

В связи с формированием нового состава Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики объявлен прием кандидатов в члены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Согласно информации, Бизнес-ассоциации и ассоциации, представляющие гражданское общество и специализированные институты гражданского общества, основной деятельностью которых является пропаганда и защита прав предпринимателей, имеющие большой опыт работы в данной сфере, желающие участвовать в деятельности Общественного совета в качестве его членов, могут обратиться в Избирательную комиссию, сформированную KOBİA. Каждый институт гражданского общества может выдвинуть только одного кандидата в члены Общественного совета.

Дату и место выборов определит Избирательная комиссия.

Документы в течение 20 рабочих дней, начиная с сегодняшнего дня (до 18:00 23.11.2022 года), нужно передать на бумажном носителе в административное здание KOBİA, расположенное по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Ататюрка, 134, либо отправить по электронной почте [email protected]

Кандидатуры будут рассмотрены избирательной комиссией в течение 3 рабочих дней.

Количество членов Совета определено избирательной комиссией в количестве 15 человек. Состав совета формируется путем выборов каждые 2 года. В последний раз выборы в Совет проходили в 2020 году.