Будет разработана концепция развития и мобильное приложение "Органический Нахчыван"

Будет разработана концепция развития и мобильное приложение "Органический Нахчыван"

Началась разработка концепции развития и мобильных приложений агропарка "Органический Нахчыван".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно концепции, цели развития сельского хозяйства в Нахчыване должны строиться с учетом этапов перехода от традиционного земледелия и животноводства к современным прогрессивным технологиям, включая органическое производство.

На первом этапе планируется сбор свежих, переработанных и упакованных продуктов от резидентов, а также создание новых производственных и перерабатывающих мощностей. Управление деятельностью будет основываться на использовании готовых упаковочных материалов, а в дальнейшем – на специально разработанных упаковках. На всех этапах ключевое внимание уделяется созданию эффективной цепочки взаимодействия между производителями, переработчиками и поставщиками.

Концепция охватывает всю территорию Нахчывана и включает такие направления, как определение сельскохозяйственной продукции, востребованной на мировом рынке, и анализ текущей ситуации с возможностями продаж на внутренних рынках Азербайджана, выявление новых видов растений с высокой урожайностью, устойчивых к местным климатическим условиям, засухе и вредным организмам, определение пород животных с высокой продуктивностью мяса и молока, адаптированных к местным климатическим условиям, и разработка рекомендаций по территориям для разведения и оптимальным условиям содержания и другие.