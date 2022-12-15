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Будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном

Будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Катаром и Азербайджаном.
Бизнес
15 декабря 2022 г. 20:18
Будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Катаром и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Аль Хинзаб во время выступления на мероприятии, по случаю национального праздника Государства Катар.

По его словам, Катар заинтересован в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном, в основном в расширении инвестиционных возможностей и увеличении объема торгового оборота.

"Празднование Национального дня имеет особое значение в этом году, потому что оно совпадает с тем, что Катар принимает у себя чемпионат мира по футболу. Эти два мероприятия дают возможность продемонстрировать миру единство и культуру катарского народа", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Qətərlə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi qeyd ediləcək

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