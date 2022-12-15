Будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Катаром и Азербайджаном.

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Катаром и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Аль Хинзаб во время выступления на мероприятии, по случаю национального праздника Государства Катар.

По его словам, Катар заинтересован в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном, в основном в расширении инвестиционных возможностей и увеличении объема торгового оборота.

"Празднование Национального дня имеет особое значение в этом году, потому что оно совпадает с тем, что Катар принимает у себя чемпионат мира по футболу. Эти два мероприятия дают возможность продемонстрировать миру единство и культуру катарского народа", - сказал посол.