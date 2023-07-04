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Будет организована бизнес-миссия делегации Татарстана в Азербайджан

Будет организована бизнес-миссия делегации Татарстана в Азербайджан Будет организована бизнес-миссия делегации из Татарстана в Азербайджан.
Бизнес
4 июля 2023 г. 12:40
Будет организована бизнес-миссия делегации Татарстана в Азербайджан

Будет организована бизнес-миссия делегации из Татарстана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, в конце этого месяца представители российских компаний при организации местного АО "Химград" и поддержке AZPROMO совершат деловой визит в Азербайджан. Бизнес-миссия организуется с целью ознакомления с созданным в Азербайджане инвестиционным и бизнес климатом, деятельностью промышленных парков и свободных экономических зон, а также возможностями, созданными для предпринимателей в химической промышленности, и сферой ковроткачества.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstan nümayəndə heyətinin Azərbaycana biznes missiyası təşkil olunacaq

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