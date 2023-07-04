Будет организована бизнес-миссия делегации Татарстана в Азербайджан

Будет организована бизнес-миссия делегации из Татарстана в Азербайджан.

Будет организована бизнес-миссия делегации из Татарстана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, в конце этого месяца представители российских компаний при организации местного АО "Химград" и поддержке AZPROMO совершат деловой визит в Азербайджан. Бизнес-миссия организуется с целью ознакомления с созданным в Азербайджане инвестиционным и бизнес климатом, деятельностью промышленных парков и свободных экономических зон, а также возможностями, созданными для предпринимателей в химической промышленности, и сферой ковроткачества.