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Будет оказана поддержка развитию МСП, занятых в секторе образования

Будет оказана поддержка развитию МСП, занятых в секторе образования Будет оказана поддержка развитию МСП, действующих в секторе образования в Азербайджане, расширению возможностей их сотрудничества. Как сообщает Report, об этом было заявлено на образовательной выставке-ярмарке "BYF EduExpo 2022", проходящей в Баку
Бизнес
30 сентября 2022 г. 11:40
Будет оказана поддержка развитию МСП, занятых в секторе образования

Будет оказана поддержка развитию МСП, действующих в секторе образования в Азербайджане, расширению возможностей их сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на образовательной выставке-ярмарке "BYF EduExpo 2022", проходящей в Баку под девизом "Построй свое будущее!".

Выставка проходит при партнерстве Министерства науки и образования, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA), общественного объединения "Ассоциация частных учебных заведений Азербайджана", общественной организации "Ассоциация субъектов малого и среднего бизнеса и клубов" (KOBSKA) и медиацентра "Хазар".

В выставке-ярмарке, которая продлится до 2 октября, принимают участие около 50 компаний. В рамках мероприятия посетители смогут получить информацию о курсах иностранных языков и экзаменационных центрах, психологических тестах и услугах, программах местных и международных частных школ, процессе подачи документов и поступления в ведущие высшие учебные заведения, стоимости обучения и услуг и др.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil sektorunda fəaliyyət göstərən KOB-ların inkişafına dəstək veriləcək

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