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British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

British American Tobacco решила прекратить деятельность в России British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России.
Бизнес
11 марта 2022 г. 23:40
British American Tobacco решила прекратить деятельность в России

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, прекращает свою деятельность в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания в своем пресс-релизе.

"Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тыс сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в сообщении компании сегодня.

Компания добавляет, что в свете принятого решения и сохраняющейся неопределенности в отношении Украины и России BAT считает разумным пересмотреть прогнозы своей деятельности. Так, теперь она ожидает, что рост выручки группы при постоянном курсе валют составит от 2% до 4% по итогам года.

В прошлом году на долю Украины и России приходилось 3% выручки группы и несколько меньшая доля скорректированной прибыли от операций.

Напомним, что в среду компания сообщила, что она приостанавливает инвестиции в России.

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