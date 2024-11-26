Британский золотодобытчик возобновил в полном объеме деятельность перерабатывающих мощностей в Гедабеке

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, возобновила, деятельность мощностей по переработке руды на месторождении Гедабек в полном объеме.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, возобновила, деятельность мощностей по переработке руды на месторождении Гедабек в полном объеме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

“Флотационная установка на руднике Гедабек возобновила работу в нормальном режиме. При этом на переработку идет как руда из запасов, так и из свежедобытая из основного карьера”, - говорится в информации.

Ранее компания сообщала, что в сентябре 2024 года перезапустила завод по агитационному выщелачиванию руды.

“Таким образом, все перерабатывающие мощности в Гедабеке восстановили работу в полном режиме. Это позволяет компании вернуться к полной производственной мощности и к 2028 году стать мультиактивным производителем меди и золота среднего уровня”, - говорится в информации.

Отметим, что в рамках стратегии развития, охватывающей 2024-2028 годы, ААМ планирует последовательно ввести в эксплуатацию 4 новых рудника: Гилар, Хархар, Гарадаг и Зафар. С 2028 года компания рассчитывает довести ежегодное производство меди примерно до 36 тыс. тонн.

ААМ также сообщила, что завершила первый этап возведения стены существующей дамбы хвостохранилища на месторождении "Гедабек", предусматривающий подъем стены на 2,5 метра.

Как сообщалось, стена дамбы хвостохранилища будет поднята на 7 метров, чтобы обеспечить достаточную мощность хранения на 2-3 года производственной деятельности. Подъем будет осуществляться в два этапа.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений.

Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %. В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".