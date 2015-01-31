​Британский магнат продает свой футуристический дом за 5,27 млн. евро

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Необычный особняк из стекла и металла The Quell, созданный знаменитым архитектором Франсуа Мансаром, появился на рынке впервые с 2002 года.

Как передает Report, несмотря на то, что дом, расположенный в графстве Суррей, построен 30 лет назад, он до сих пор выглядит инновационно.

Окна во всю стену, гостиная с открытой планировкой и пространства для отдыха и развлечений, находящиеся, как на открытом воздухе, так и внутри здания – это то, что отвечает требованиям семьи XXI века.

Нынешнему владельцу особняка Хью Голдсмиту хватило всего нескольких минут просмотра, чтобы решиться на покупку. Из дома открывается прекрасный вид на Сассекскую пустошь.

В особняке с пятью спальнями на втором этаже расположены гостиная, кухня столовая, комната для отдыха и три спальни. Именно оттуда открывается наилучший вид на окрестности. На первом этаже имеются две отдельные спальни, кухня, а также комната для отдыха и учебы.