Британские пользователи App Store подали коллективный иск против Apple

Иск будет рассматривать лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции

Британские пользователи магазина приложений App Store подали коллективный иск против Apple, заявив, что вынуждены переплачивать за электронные товары и услуги из-за монополистской политики производителя смартфонов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сумма иска может достичь 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,12 млрд долларов США), так как число пострадавших пользователей в Соединенном Королевстве оценивается без малого в 20 млн человек.

Истцы добиваются компенсаций для всех британских владельцев мобильных устройств Apple, покупавших приложения и подписки, а также электронные товары или услуги внутри представленных в App Store приложений или игр после 1 октября 2015 года. Со всех подобных платежей Apple получает комиссию в размере 30% (в начале года в некоторых случаях она была сокращена до 15%), что вынуждает разработчиков приложений завышать цены. Альтернатив пользователям они предложить не могут, так как Apple разрешает установку приложений только из App Store и осуществление оплаты лишь по своим правилам. Иск будет рассматривать лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции.