Британские пользователи App Store подали коллективный иск против Apple

Британские пользователи магазина приложений App Store подали коллективный иск против Apple, заявив, что вынуждены переплачивать за электронные товары и услуги из-за монополистской политики производителя смартфонов.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сумма иска может достичь 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,12 млрд долларов США), так как число пострадавших пользователей в Соединенном Королевстве оценивается без малого в 20 млн человек.
Истцы добиваются компенсаций для всех британских владельцев мобильных устройств Apple, покупавших приложения и подписки, а также электронные товары или услуги внутри представленных в App Store приложений или игр после 1 октября 2015 года. Со всех подобных платежей Apple получает комиссию в размере 30% (в начале года в некоторых случаях она была сокращена до 15%), что вынуждает разработчиков приложений завышать цены. Альтернатив пользователям они предложить не могут, так как Apple разрешает установку приложений только из App Store и осуществление оплаты лишь по своим правилам. Иск будет рассматривать лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции.