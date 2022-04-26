Британия расширяет экспортные санкции против России

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против украинского народа.

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против украинского народа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства международной торговли.

Под ограничения может попасть, например, "оборудование для перехвата и мониторинга", однако более конкретных данных в министерстве не привели.

"Это закроет все существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары у Великобритании", - отмечается в релизе ведомства.

Помимо этого, Лондон принял решение обнулить все пошлины и квоты на ввоз товаров из Украины. "Сегодняшнее решение было принято после прямого запроса правительства Украины о либерализации тарифов и поддержке украинской экономики. Отмена тарифов на основные товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они больше всего в этом нуждаются", - пояснили в министерстве.