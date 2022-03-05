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Бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие уходят с российского рынка

Бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие уходят с российского рынка Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды Inditex, куда входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, PullBear, Stradivarius, Oysho, прекратил торговлю в России, закрывает 502 магазины и онлайн-продажи.
Бизнес
5 марта 2022 г. 16:37
Бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие уходят с российского рынка

Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды Inditex, куда входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, прекратил торговлю в России, закрывает 502 магазины и онлайн-продажи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"В нынешних условиях Inditex не может гарантировать непрерывную деятельность и коммерческие условия в Российской Федерации и временно прекращает свою деятельность", - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что на Россию приходится около 8,5% глобального EBIT группы.

Штаб-квартира Inditex находится в городе Артейшо (Галисия, Испания).

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Версия на английском языке Zara, Bershka, Massimo Dutti and others leave Russian market

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