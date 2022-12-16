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BP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций

BP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций Компания BP завершила трехлетний проект социальных инвестиций, поддерживающий передачу Азербайджану международного опыта адаптивного стратегического управления.
Бизнес
16 декабря 2022 г. 14:56
BP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций

Компания BP завершила трехлетний проект социальных инвестиций, поддерживающий передачу Азербайджану международного опыта адаптивного стратегического управления.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, основной целью проекта было гибко реагировать на стратегические изменения в местном управлении, способствовать удовлетворению текущего спроса в данной области путем формирования навыков адаптации к инновациям и изменениям. Проект был предназначен для содействия в преодолении трудностей, с которыми сталкиваются местные организации в данной области.

Проект реализован в Университете ADA на основе Программы адаптивного стратегического управления (ASEP).

Все успешно завершившие программу участники получили сертификат бизнес-школы Фукуа при Университете Дьюка (США).

В Университете ADA прошло мероприятие в связи с успешным завершение проекта.

Отметим, что стоимость проекта составила примерно 1,5 млн манатов (более 882 тыс. долларов США), включая поддержку в оплате обучения участников со стороны BP и партнеров.

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Версия на английском языке Фото3-year social investment project of bp successfully completed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Azərbaycanda üçillik sosial sərmayə layihəsini başa çatdırıb

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