BP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций

Компания BP завершила трехлетний проект социальных инвестиций, поддерживающий передачу Азербайджану международного опыта адаптивного стратегического управления.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, основной целью проекта было гибко реагировать на стратегические изменения в местном управлении, способствовать удовлетворению текущего спроса в данной области путем формирования навыков адаптации к инновациям и изменениям. Проект был предназначен для содействия в преодолении трудностей, с которыми сталкиваются местные организации в данной области.
Проект реализован в Университете ADA на основе Программы адаптивного стратегического управления (ASEP).
Все успешно завершившие программу участники получили сертификат бизнес-школы Фукуа при Университете Дьюка (США).
В Университете ADA прошло мероприятие в связи с успешным завершение проекта.
Отметим, что стоимость проекта составила примерно 1,5 млн манатов (более 882 тыс. долларов США), включая поддержку в оплате обучения участников со стороны BP и партнеров.