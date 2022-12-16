BP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций

Компания BP завершила трехлетний проект социальных инвестиций, поддерживающий передачу Азербайджану международного опыта адаптивного стратегического управления.

Компания BP завершила трехлетний проект социальных инвестиций, поддерживающий передачу Азербайджану международного опыта адаптивного стратегического управления.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, основной целью проекта было гибко реагировать на стратегические изменения в местном управлении, способствовать удовлетворению текущего спроса в данной области путем формирования навыков адаптации к инновациям и изменениям. Проект был предназначен для содействия в преодолении трудностей, с которыми сталкиваются местные организации в данной области.

Проект реализован в Университете ADA на основе Программы адаптивного стратегического управления (ASEP).

Все успешно завершившие программу участники получили сертификат бизнес-школы Фукуа при Университете Дьюка (США).

В Университете ADA прошло мероприятие в связи с успешным завершение проекта.

Отметим, что стоимость проекта составила примерно 1,5 млн манатов (более 882 тыс. долларов США), включая поддержку в оплате обучения участников со стороны BP и партнеров.