BP, НОК и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана подписали соглашение

30 июня компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP), Национальный олимпийский комитет (НОК) и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана (НПКА) подписали соглашение о местном партнерстве.

30 июня компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP), Национальный олимпийский комитет (НОК) и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана (НПКА) подписали соглашение о местном партнерстве.

Как сообщает Report, соглашение подписали вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, президент НПК Ильгар Рагимов и вице-президент компании BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Марианна Васильева, вице-президент НОК Земфира Мефтахетдинова, генеральный секретарь Азер Алиев, олимпийцы и известные спортсмены.