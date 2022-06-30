О нас

BP, НОК и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана подписали соглашение

BP, НОК и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана подписали соглашение 30 июня компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP), Национальный олимпийский комитет (НОК) и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана (НПКА) подписали соглашение о местном партнерстве.
Бизнес
30 июня 2022 г. 14:27
BP, НОК и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана подписали соглашение

30 июня компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited (BP), Национальный олимпийский комитет (НОК) и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана (НПКА) подписали соглашение о местном партнерстве.

Как сообщает Report, соглашение подписали вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, президент НПК Ильгар Рагимов и вице-президент компании BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Марианна Васильева, вице-президент НОК Земфира Мефтахетдинова, генеральный секретарь Азер Алиев, олимпийцы и известные спортсмены.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Фотоbp extends its partnership with Azerbaijan's National Olympic and Paralympic Committees until 2025 
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Milli Olimpiya və Paralimpiya Komitələri ilə tərəfdaşlığını 2025-ci ilədək uzadıb

Экслюзивные новости

Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
30 июня 2022 г. 11:58
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi