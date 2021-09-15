Борисов: Россия - важный торговый партнер Азербайджана

"Россия является важным торговым партнером Азербайджана, надеюсь, что азербайджанские ковры займут свое заслуженное место в экспорте в Россию".

"Россия является важным торговым партнером Азербайджана, надеюсь, что азербайджанские ковры займут свое заслуженное место в экспорте в Россию".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов на дискуссионной площадке "Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России", которая прошла по инициативе Торгового представительства Азербайджана в России.

Он также отметил важность таких дискуссий, которые позволяют поближе узнать историю и культуру Азербайджана, в том числе традиции ковроткачества: "Интересно, что каждый регион Азербайджана имеет свои традиции ковроткачества, и современные мастера поддерживают и развивают эти традиции".

Борисов подчеркнул за первые полгода товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил миллиард долларов и выразил надежду на укрепление дальнейшего сотрудничества между странами.