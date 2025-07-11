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Больше предприятий воспользуются "Программой готовности к Индустрии 4.0" от 4SIM до 2028 года

Больше предприятий воспользуются "Программой готовности к Индустрии 4.0" от 4SIM до 2028 года До 2028 года будет обеспечено использование "Программы готовности к Индустрии 4.0", реализуемой 4SIM, созданной с целью углубления промышленной трансформации на национальном уровне в Азербайджане, большим количеством предприятий.
Бизнес
11 июля 2025 г. 15:42
Больше предприятий воспользуются Программой готовности к Индустрии 4.0 от 4SIM до 2028 года

До 2028 года будет обеспечено использование "Программы готовности к Индустрии 4.0", реализуемой 4SIM, созданной с целью углубления промышленной трансформации на национальном уровне в Азербайджане, большим количеством предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме "Форум Индустрии 4.0 – Промышленность будущего: Технологии и человеческая сила" в Баку.

По словам министра, в прошлом году "Программа готовности к Индустрии 4.0" была применена 4SIM в пилотной фазе в нескольких частных компаниях.

"Основная цель программы – стимулировать внедрение передовых технологий при государственной поддержке, и в результате повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса. В этом году планируется расширение охвата программы и увеличение числа предприятий-участников. Цель – обеспечить использование этих возможностей большим количеством предприятий до 2028 года", - сказал министр.

Джаббаров добавил, что "Центр Индустрии 4.0", который планируется создать в административном здании "Бакинского бизнес центра", станет одной из основных функциональных опор в экосистеме.

"Центр будет играть координирующую роль между промышленностью, технологическими провайдерами, университетами и инновационными центрами, выполняя функцию акселератора для стимулирования и внедрения технологических решений", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке 4SİM-in “Sənaye 4.0 Hazırlıq Proqramı”ndan 2028-ci ilə qədər daha çox müəssisə yaralanacaq

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