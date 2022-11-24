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Около 20% заявок на открытие бизнеса в Карабахе приходится на сферу сельского хозяйства

Около 20% заявок на открытие бизнеса в Карабахе приходится на сферу сельского хозяйства Около 20% из более чем 1300 заявок о создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана относятся к сельскому хозяйству.
Бизнес
24 ноября 2022 г. 12:24
Около 20% заявок на открытие бизнеса в Карабахе приходится на сферу сельского хозяйства

Около 20% из более чем 1300 заявок о создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана относятся к сельскому хозяйству.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Орхан Мамедов на конференции в Баку, посвященной проекту "Поощрение местных производителей продовольственных товаров и субъектов агробизнеса посредством консультационных услуг, формирования новых моделей цепочки создания стоимости и развития агротуризма".

"Реализация проекта совпадает с важным периодом, и я надеюсь, что он поспособствует расширению применения новых подходов развития в этом секторе. Несомненно, освобожденные территории обладают большим потенциалом как новая движущая сила развития сельскохозяйственного сектора. Преимущества Карабахского региона, водные ресурсы, выгодное географическое положение позволят вывести развитие сельскохозяйственного сектора на качественно новый уровень в единстве с концепцией "умного села", которая будет здесь реализована", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке 20% of those who want to start business in Karabakh are interested in agriculture
Версия на азербайджанском языке Qarabağda biznes qurmaq istəyənlərin 20 %-i kənd təsərrüfatı ilə maraqlanır

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