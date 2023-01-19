Более тысячи субъектов МСП получили поддержку KOBİA при участии на выставках и ярмарках

В 2022 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики оказало безвозмездную помощь 1,05 тыс. субъектов МСП при участии в 26 выставках и ярмарках (7 за границей, 19 – в Азербайджане).

В 2022 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики оказало безвозмездную помощь 1,05 тыс. субъектов МСП при участии в 26 выставках и ярмарках (7 за границей, 19 – в Азербайджане).

Как сообщает Report, об этом председатель агентства Орхан Мамедов заявил на пресс-конференции по итогам деятельности KOBİA в прошлом году.

"В рамках механизма поддержки выхода субъектов микро и малого предпринимательства в торговые сети, агентство создало условия для реализации продукции 24 субъектов предпринимательства в трех торговых точках", - отметил он.

Председатель агентства добавил, что в рамках мер поддержки субъект микро предпринимательства оплачивает лишь 20% арендной платы за предоставленную торговую площадь, а субъект малого предпринимательства – 50%.