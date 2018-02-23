Более половины экспорта из Азербайджана пришлось на страны ЕС

© Report

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза за январь 2018 года составил 675 488,87 тыс. долларов

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период на долю операций экспорта пришлось 535 255,73 тыс. долларов, импорта - 140 233,14 тыс. долларов. Положительное сальдо товарооборота составило 395 022,59 тыс. долларов.

На долю стран Евросоюза пришлось 39,11% общего товарооборота, 51,53% - экспорта и 20,36% - импорта.

Согласно отчету, Италия занимает первое место по объему товарооборота с Азербайджаном. На долю Италии приходится 17,24% или 297 817,01 тыс. долларов от общего объема товарооборота со странами ЕС. В Италию экспортированы товары на 280 233,85 тыс. долларов, что равно 26,98% общего экспорта, из Италии импортировано товаров на 17 583,16 тыс. долларов или 2,55% общего объема импорта. Италия по объему экспорта находится на первом, импорта – на десятом месте в списке стран-основных торговых партнеров Азербайджана.

Отметим, что данные предоставлены с учетом задекларированных в таможенных органах объемов экспортной сырой нефти и природного газа.