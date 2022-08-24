Более 60 компаний из Казахстана хотят построить бизнес в Карабахе

"Азербайджан известен своим благоприятным бизнес и инвестиционным климатом. Свидетельством этому является и тот факт, что свыше 15 000 компаний с иностранным капиталом зарегистрированы в нашей стране, среди которых - более двухсот с казахстанским капитало

"Азербайджан известен своим благоприятным бизнес и инвестиционным климатом. Свидетельством этому является и тот факт, что свыше 15 000 компаний с иностранным капиталом зарегистрированы в нашей стране, среди которых - более двухсот с казахстанским капиталом (в сферах промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и услуг)".

Как сообщает Report, об этом на первом заседании Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

"Особо хочу отметить возможность реализации бизнес-проектов на освобожденных территориях. Карабахский регион имеет богатый потенциал в различных сферах, включая туризм, сельское хозяйство, энергетику. На сегодняшний день в наше Агентство поступило свыше 1100 обращений от иностранных компаний, желающих начать бизнес в данном регионе. Отрадно, что среди них около 65 обращений от казахстанских компаний", - отметил О.Мамедов.

По его словам, заседание является значимым, так как проходит в рамках визита президента Республики Казахстан: "Особую важность мероприятию придает тот факт, что в отличие от традиционных бизнес-форумов, платформа нынешнего делового совета будет функционировать на постоянной основе и позволит расширить прямые контакты между предпринимателями Азербайджана и Казахстана, реализовать совместные и долгосрочные проекты, что положительно скажется и на динамике торговых отношений между нашими странами. Уверен, что со временем, по результатам деятельности делового совета, состав участников с обеих сторон будет увеличиваться. Особую значимость будет также играть и активность сопредседателей, которые, основываясь на своем богатом опыте, смогут сделать все возможное для реализации поставленных перед деловым советом задач".

О.Мамедов отметил, что возглавляемое им Агентство, в свою очередь, готово сделать все возможное, чтобы эти усилия увенчались успехом, и бизнес-сообщества обеих сторон могли добиться в скором времени качественных и конкретных результатов: "Сегодня между Агентством и QazTrade будет подписан меморандум, определяющий направления сотрудничества, которое тоже внесет свой вклад в развитие отношений между бизнесами наших стран. В заключение хочу выразить уверенность в дальнейшем плодотворном партнерстве, а также призвать предпринимателей обеих сторон к активному диалогу и выявлению общих интересов".