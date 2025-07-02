Более 3700 иностранных инвесторов заявили о желании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Более 3700 иностранных инвесторов заявили о желании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

На сегодняшний день более 3700 иностранных инвесторов изъявили желание вложить средства в освобожденные территории Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов на 6-м бизнес-форуме ОЭС.

По его словам, регион, где расположены страны ОЭС, обладает огромным потенциалом - существуют наилучшие возможности для открытия малых и средних предприятий. "KOBIA сосредоточен на поддержке предприятий, которые продвигают инновации, создают рабочие места и устанавливают региональные торговые связи. Мы создали сеть домов МСБ и офисов МСБ, которые оказывают предпринимателям прямую помощь — от регуляторных консультаций до поиска партнеров, от обучения стартапов до поддержки экспорта", - отметил Мамедов.

Глава KOBIA также подчеркнул, что Азербайджан видит положительные аспекты углубления сотрудничества со странами-членами организации. Существуют широкие возможности для совместных предприятий, цепочек поставок и обмена знаниями, будь то в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, логистике, ИКТ или текстильной отрасли.

"Инвесторы и предприниматели приглашаются не только в Баку, но и в Карабах и Восточный Зангезур. На сегодняшний день мы получили более 3700 обращений от иностранных инвесторов, желающих вложить средства в эти территории. Наша цель — построить сильную, конкурентоспособную экосистему МСБ в этих регионах при активном участии наших международных партнеров", - сказал Мамедов.