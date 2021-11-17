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Более 30 компаний из России презентуют в Баку экспортный потенциал своей продукции для "умных городов"

Более 30 компаний из России презентуют в Баку экспортный потенциал своей продукции для "умных городов" 17 ноября в Баку начала работу двухдневная бизнес-миссия, организованная АО "Российским экспортным центром" (РЭЦ) и министерством промышленности и торговли России.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 13:06
Более 30 компаний из России презентуют в Баку экспортный потенциал своей продукции для умных городов

17 ноября в Баку начала работу двухдневная бизнес-миссия, организованная АО "Российским экспортным центром" (РЭЦ) и министерством промышленности и торговли России.

Как сообщает Report, в бизнес-миссии принимают участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. Российские экспортеры представят свою продукцию и услуги в сфере урбанистики и градостроительства в формате цифрового города.

"В рамках деловой миссии запланировано более 150 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний. Группа РЭЦ готова поддерживать проекты отечественных экспортеров в Азербайджане и предлагать максимально комфортные решения для их реализации. И речь идет в том числе о финансовых мерах поддержки, которые предоставляет "Росэксимбанк", такие как прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей или финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки», — отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Азер Талыбов на церемонии открытия бизнес-миссии.

Кроме того, Россия и Азербайджан договорились поддерживать малый и средний бизнес России и Азербайджана в области взаимных экспортных поставок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Российский экспортный центр и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Бизнес-миссия, стартовавшая 17 ноября, является продолжением цикла мероприятий, которые РЭЦ проводит для демонстрации потенциала и эффективности российских экспортеров в Азербайджане.

Так, в июле 2021 года в Азербайджане РЭЦ провел деловую встречу, в рамках которой свою продукцию презентовали 11 крупнейших российских компаний.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Ağıllı şəhər” üçün məhsulları Bakıda təqdim olunur
Версия на английском языке Over 30 companies from Russia present export potential of their products for ‘smart cities’ in Baku

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