Более 30 компаний из России презентуют в Баку экспортный потенциал своей продукции для "умных городов"

17 ноября в Баку начала работу двухдневная бизнес-миссия, организованная АО "Российским экспортным центром" (РЭЦ) и министерством промышленности и торговли России.

17 ноября в Баку начала работу двухдневная бизнес-миссия, организованная АО "Российским экспортным центром" (РЭЦ) и министерством промышленности и торговли России.

Как сообщает Report, в бизнес-миссии принимают участие 31 российская компания, а также 36 ключевых азербайджанских компаний и ведомств. Российские экспортеры представят свою продукцию и услуги в сфере урбанистики и градостроительства в формате цифрового города.

"В рамках деловой миссии запланировано более 150 двусторонних встреч российских и азербайджанских компаний. Группа РЭЦ готова поддерживать проекты отечественных экспортеров в Азербайджане и предлагать максимально комфортные решения для их реализации. И речь идет в том числе о финансовых мерах поддержки, которые предоставляет "Росэксимбанк", такие как прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей или финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки», — отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Азер Талыбов на церемонии открытия бизнес-миссии.

Кроме того, Россия и Азербайджан договорились поддерживать малый и средний бизнес России и Азербайджана в области взаимных экспортных поставок. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Российский экспортный центр и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Бизнес-миссия, стартовавшая 17 ноября, является продолжением цикла мероприятий, которые РЭЦ проводит для демонстрации потенциала и эффективности российских экспортеров в Азербайджане.

Так, в июле 2021 года в Азербайджане РЭЦ провел деловую встречу, в рамках которой свою продукцию презентовали 11 крупнейших российских компаний.