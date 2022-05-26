В Азербайджане работают более 30 эстонских компаний

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов встретился со спикером парламента Эстонии Юрием Ратасом.

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов встретился со спикером парламента Эстонии Юрием Ратасом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Заместитель министра подчеркнул роль взаимных официальных визитов и встреч в развитии сотрудничества, отметив проводимую работу по совершенствованию правовой базы для расширения отношений. Была отмечена важность развития экономических и торговых отношений с Эстонией. Замминистра довел до внимания гостей, что более 30 эстонских компаний работают в Азербайджане в различных секторах экономики.

Сахиб Мамедов сообщил о созданном в нашей стране благоприятном деловом и инвестиционном климате и пригласил эстонских бизнесменов к активному сотрудничеству.

На встрече обсуждались вопросы продвижения новых бизнес-инициатив и инвестиций, расширения связей между деловыми кругами.