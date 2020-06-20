Более 3 тыс. объектов в Азербайджане нарушили санитарно-эпидемиологические требования

Министерство экономики продолжает мониторинг объектов торговли и услуг на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе мониторинга, проведенного 19 июня, были выявлены нарушения по Бинагадинскому району: в продуктовом магазине "Санан маркет“, в магазине “Vanilla cake”, в кафе "Айсель", в продуктовом магазине,принадлежащем Амилю Сафарову; по Ясамальскому району: в магазине “Al Market”, в ресторане “Tava", в магазине одежды, принадлежащем Эльденизу Сафарову; по Хатаинскому району: в кафе “Avsar", в мясной лавке, принадлежащей Эльхану Гусейнову, в чайхане, принадлежащей Ашрафу Абышову; по Сабаильскому району: в магазинах, принадлежащих Рашаду Рагимли и Эльвину Гамидову; в Гяндже - в магазине “Merinos Xalı", в донерной, принадлежащей, Эльвину Аббасову; по Евлахскому району: в магазине “Xırdavat mağazası”, “Kontakt Telekom”, “Telecom Telefon”, в “Fujifilm Foto Studio” и “Aptek Dokta”; по Лянкяранскому району: в магазинах, принадлежащих Фахраддину Азизову, Хафизу Мамедову и Рамизу Хамиеву; в Агдамском районе: в “Ağdam Market”, в салоне лазерной эпиляции, принадлежащем Талие Нагиевой, и в аптеке ООО "Zeytun"; по Гусарскому району: в магазине “Sibirskoye zdorovye”, в кафе, принадлежащем Тамаре Дадашбалаевой; в Агсуинском районе: в магазинах “1000 Cür Xırdavat” и “Parça satışı”, на объекте общественного питания “Seyrangah”, в аптеке “Aptek Zeytun 5”.

В целом, из 372 объектов на 150 были выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил поведения в условиях карантина.

С 22 мая по 20 июня были проведены мониторинги на 7 546 субъектах собственности. На 3 285 были выявлены нарушения.