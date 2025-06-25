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Более 1500 государственных услуг интегрированы в портал G2B

Более 1500 государственных услуг интегрированы в портал G2B Более 1500 государственных услуг интегрированы в портал G2B
Бизнес
25 июня 2025 г. 17:37
Более 1500 государственных услуг интегрированы в портал G2B

В Баку состоялось заседание Координационной группы при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители около 30 государственных структур.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул значимость платформы для развития поддержки МСП, обмена информацией и поиска совместных решений.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметил, что к 1 мая 2025 года более 1500 государственных услуг были интегрированы в портал G2B. Также разработан план деятельности Координационной группы на 2025 год и подготовлены критерии оптимизации предоставляемых услуг.

На заседании обсуждались меры по совершенствованию сервиса G2B, работа фокус-групп и деятельность домов МСБ, включая онлайн-платформу "E-KOB Evi".

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Версия на английском языке ФотоOver 1,500 government services integrated into G2B portal
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət orqanlarının 1500-dən çox xidməti “G2B” portalına inteqrasiya edilib

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