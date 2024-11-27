Более 100 тонн мясных консервов экспортировано в Азербайджан с начала 2024г из российского региона

Более 100 тонн мясных консервов экспортировано в Азербайджан с начала 2024г из российского региона

Предприятия Курганской области с начала 2024 года поставили в Азербайджан 100,8 т мясных консервов.

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