Более 100 тонн мясных консервов экспортировано в Азербайджан с начала 2024г из российского региона

Предприятия Курганской области с начала 2024 года поставили в Азербайджан 100,8 т мясных консервов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Россельхознадзор.
По данным ведомства, 26 ноября под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора из Курганской области в Азербайджан экспортировано 16,6 т мясных консервов.
Предварительно продукция прошла необходимые лабораторные испытания в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», где специалисты подтвердили соответствие требованиям качества и безопасности страны-импортера.