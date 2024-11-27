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Более 100 тонн мясных консервов экспортировано в Азербайджан с начала 2024г из российского региона

Более 100 тонн мясных консервов экспортировано в Азербайджан с начала 2024г из российского региона Предприятия Курганской области с начала 2024 года поставили в Азербайджан 100,8 т мясных консервов.
Бизнес
27 ноября 2024 г. 14:30
Более 100 тонн мясных консервов экспортировано в Азербайджан с начала 2024г из российского региона

Предприятия Курганской области с начала 2024 года поставили в Азербайджан 100,8 т мясных консервов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Россельхознадзор.

По данным ведомства, 26 ноября под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора из Курганской области в Азербайджан экспортировано 16,6 т мясных консервов.

Предварительно продукция прошла необходимые лабораторные испытания в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», где специалисты подтвердили соответствие требованиям качества и безопасности страны-импортера.

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