Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,рейтинг BBI включает в себя данные о 500 богатейших людях планеты, в числе которых 23 россиянина. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.

Семерым из представленных в рейтинге россиян удалось увеличить свое состояние. Так, владелец "Норникеля" Владимир Потанин стал богаче на 1,44 миллиарда долларов и по-прежнему возглавляет список самых состоятельных граждан страны. Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов стал богаче на 600 миллионов долларов.

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц стал беднее на 1,96 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда.