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Богатейший человек мира за день потерял почти 7 миллиардов долларов

Богатейший человек мира за день потерял почти 7 миллиардов долларов Состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов США в результате обвала на мировых фондовых биржах
Бизнес
29 октября 2020 г. 13:16
Богатейший человек мира за день потерял почти 7 миллиардов долларов

Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 миллиарда долларов США, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов США в результате обвала на мировых фондовых биржах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, который пострадал не так сильно: за день его состояние упало "всего" на 2,3 миллиарда долларов США.

Также сильные потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов США соответственно. Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI.

В то же время, как пишет журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 миллиарда долларов США. По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 миллиардов долларов США, а инвестор Уоррен Баффет переместился на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.

Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит преимущественно из американцев, только две позиции занимают граждане других стран - владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Так, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.

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