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Boeing впервые с 2019 года вышла на положительный баланс по заказам самолетов

Boeing впервые с 2019 года вышла на положительный баланс по заказам самолетов Число заказов самолетов американской авиастроительной компании Boeing за месяц впервые с ноября 2019 года превысило их отмену
Бизнес
10 марта 2021 г. 07:25
Boeing впервые с 2019 года вышла на положительный баланс по заказам самолетов

Число заказов самолетов американской авиастроительной компании Boeing за месяц впервые с ноября 2019 года превысило их отмену.

Как передает Report со ссылкой на телеканал СNBC, в феврале компания продала 82 самолета, в том числе 25 авиалайнеров Boeing 737 MAX и 27 самолетов-заправщиков KC-46, при это за месяц заказчики отказались от 51 самолета.

Согласно данным телеканала, сейчас у компании есть обязательства по поставкам 4 041 самолета, за февраль компания доставила заказчикам 22 самолета.

По итогам 2020 года Boeing зафиксировала убытки в размере 11,9 млрд долларов США в свете последствий пандемии нового коронавируса, сказавшихся на всей отрасли, и приостановки эксплуатации Boeing 737 MAX после двух катастроф, которые произошли после сбоев в работе системы улучшения характеристик маневренности. В 2019 году после катастрофы авилайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии, эксплуатация лайнеров была возобновлена в США только в декабре прошлого года.

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