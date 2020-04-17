Boeing возобновляет производство

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing на следующей неделе начнет поэтапное восстановление работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон, производство на котором было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Руководство компании подчеркнуло, что на заводе были предприняты меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19. Работа на Puget Sound была приостановлена 25 марта.

Согласно документу, со следующей недели к работе на предприятии вернутся порядка 27 тыс. сотрудников Boeing, которые занимаются созданием пассажирских и грузовых самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Кроме того, к работе вернется группа специалистов, занимающаяся модернизацией для возвращения в эксплуатацию после двух авиакатастроф самолетов модели 737 MAX. Работа на предприятии будет частично возобновлена 20 и 21 апреля и практически в полном объеме - к 24 апреля.

На Puget Sound приходится примерно 80% производства Boeing. Эта корпорация 3 апреля по тем же причинам приостановила работу предприятия в штате Пенсильвания, выпускающего тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, предназначенные для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Оно остается закрытым до сих пор.